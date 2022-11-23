ЗакС предварительно одобрил изменение требований к междугородним перевозкам

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 ноября в первом чтении одобрило законопроект по редактированию законов об организации перевозок пассажиров общественным транспортном, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ предусматривает несколько изменений из-за новой редакции федерального законодательства.

Документ в парламент внесен от имени губернатора Петербурга Александра Беглова. Его представил в ЗакСе Константин Сухенко. Он рассказал, что законопроект затрагивает 15 маршрутов, на которых работают 5 перевозчиков и 86 автобусов. Это маршруты с автобусных вокзалов - они выходят за пределы города, уточнил Сухенко.

Согласно документу, к требованиям по организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам добавляется запрет выводить на маршрут то количество транспорта, которое будет больше указанного в расписании числа. Также можно не выполнять только менее 5% запланированных на квартал рейсов и необходимо следить за работой электронного табло, оборудования по оплате проезда и других технических средств, следует из документа. Там же указано, что организатор перевозок должен сообщить в уполномоченный орган об изменении тарифа за месяц до этого.

Помимо этого, законопроектом корректируются критерии, по которым оценивается заявка организации на участие в конкурсе на получение маршрутов перевозок. В частности, устанавливается критерий по используемому топливу, наличию системы автоматического пожаротушения и виду трансмиссии.

В проекте закона также прописан порядок выдачи свидетельства на организацию перевозок без проведения открытого конкурса. Это может потребоваться для обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации, сказано в федеральном законодательстве, в соответствие с которым приводят петербургский документ.

С критикой к законопроекту выступил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. В частности, по его словам, увеличивается срок эксплуатации транспорта, что может привести к росту аварийности. Вишневский попросил дать на подготовку поправок две недели. Сухенко же предложил установить крайним сроком вечер пятницы. В итоге в ходе обсуждения решили готовить поправки до 9 декабря.

София Саттарова