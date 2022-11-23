"Иноагентам" предписали помечать свои материалы новым способом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое меняет требование к контенту, распространяемому физлицами или юрлицами, признанными иноагентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если раньше в плашке, предваряющей тот или иной контент, не требовалось указывать персональных данных, то теперь она должна выглядеть следующим образом: "Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)".

При этом размер шрифта в указании на статус автора сообщения должен вдвое превышать размер шрифта основного текста, и само указание всегда должно идти вначале. Если же дело касается аудиовизуальных материалов, то предваряющее их предупреждение о статусе автора или учредителя должно длиться не менее пятнадцати секунд и не быть тише основного содержания.

Обновленные правила вступят в силу с 1 декабря.

Отметим, что в понедельник комитет Госдумы одобрил поправки, полностью запрещающие распространение "иноагентского" контента среди несовершеннолетних.