ЗакС Петербурга выделил на сувениры 870 тысяч рублей

Петербургский парламент собирается потратить до 870 тысяч рублей на покупку подарочных наборов с символикой Заксобрания. Всего планируют заказать два типа подарков: с блокнотом и планингом. Закупка опубликована 22 ноября.

В первый комплект войдут блокнот, внешний аккумулятор для мобильных устройств емкостью 5000 mAh, шариковая ручка, карта памяти объемом памяти не менее 32 Гб марки Toshiba или Sandisk и трэвэл-кейс. Второй набор включает планинг для записей, шариковую ручку, карту памяти и держатель для банковских карт. Все аксессуары будут выполнены в едином стиле. Они будут синего цвета с серебристой надписью "Законодательное собрание Санкт-Петербурга" или гербом города. Все товары будут упакованы в подарочную коробку с изображением Мариинского дворца.

Набор с блокнотом оценили в 4,6 тысяч рублей, а с планингом в 4 тысячи рублей. Всего закажут по 100 комплектов каждого типа. В ЗакСе сувенирную продукцию надеются получить не позднее 21 декабря.





Недавно парламент уже закупал 500 внешних аккумуляторов, которые обошлись налогоплательщикам в 753 тысячи рублей.

Константин Леньков