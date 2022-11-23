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Новости 13:01

ЗакС Петербурга выделил на сувениры 870 тысяч рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил на сувениры 870 тысяч рублей

Петербургский парламент собирается потратить до 870 тысяч рублей на покупку подарочных наборов с символикой Заксобрания. Всего планируют заказать два типа подарков: с блокнотом и планингом. Закупка опубликована 22 ноября.

В первый комплект войдут блокнот, внешний аккумулятор для мобильных устройств емкостью 5000 mAh, шариковая ручка, карта памяти объемом памяти не менее 32 Гб марки Toshiba или Sandisk и трэвэл-кейс. Второй набор включает планинг для записей, шариковую ручку, карту памяти и держатель для банковских карт. Все аксессуары будут выполнены в едином стиле. Они будут синего цвета с серебристой надписью "Законодательное собрание Санкт-Петербурга" или гербом города. Все товары будут упакованы в подарочную коробку с изображением Мариинского дворца.

Набор с блокнотом оценили в 4,6 тысяч рублей, а с планингом в 4 тысячи рублей. Всего закажут по 100 комплектов каждого типа. В ЗакСе сувенирную продукцию надеются получить не позднее 21 декабря.

Недавно парламент уже закупал 500 внешних аккумуляторов, которые обошлись налогоплательщикам в 753 тысячи рублей. 

Константин Леньков


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