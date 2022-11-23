Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 23 ноября сообщил, что проблемы YouTube-канала "Дума ТВ", заблокированного в апреле, улажены через суд, передает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания. Накануне Арбитражный суд Москвы обязал Google вернуть доступ к каналу, таким образом удовлетворив иск Госдумы на 1 млрд рублей. Если блокировку не снимут, то американской IT-компании придется ежедневно выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей, пока ее общая сумма не достигнет 1 млрд рублей. При этом сумма неустойки с каждой неделей будет удваиваться.

"Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить "Гугл" "Думе ТВ", на решение проблем детей", - произнес депутат.

В случае неисполнения судебного решения или оформления ответчиком по делу банкротства Володин намеревается добиваться справедливости в международных инстанциях.