Петербургский памятник Блоку установят в декабре

Памятник поэту Александру Блоку будет установлен до конца года, сообщил в разговоре с "Петербургским дневником" архитектор проекта монумента Иван Кожин.

Скульптура с постаментом появится в Адмиралтейском районе у дома № 57 по улице Декабристов: там литератор жил с 1912 по 1921 год.

"Совершенно точно, установка произойдет в этому году [в декабре]. Сейчас фигура отливается в бронзе. В начале октября скульптором Евгением Ротановым была закончена модель в масштабе 1:1, высотой 3,6 метра и сняты формы для отливки в бронзе. Фундамент под памятник смонтирован ещё в сентябре, а также выбран камень для постамента", – поделился Кожин.

Большую помощь в реализации проекта, отметил специалист, оказал петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и лично врио зампредседателя КГА Елена Крамскова, благодаря которой фигура будет установлена в текущем году.

В грядущий понедельник, 28 ноября, исполняется 142 года со дня рождения Блока.

Напомним, в конце июня постоянная комиссия по городскому хозяйству Заксобрания поддержала идею установить памятник Александру Блоку на улице Декабристов.