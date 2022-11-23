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Новости 15:56

На националиста Демушкина завели два дела о дискредитации армии

фото ЗакС политика На националиста Демушкина завели два дела о дискредитации армии

Националист Дмитрий Демушкин стал фигурантом двух дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает РИА "Новости". О своем новом преследовании он узнал от журналистов, отметив, что официально о составленных протоколах его никто не уведомлял.

"Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса", - рассказал он.

Активист не взялся предположить, что именно на этот раз стало поводом для начатого производства. Из-за полученной травмы в ближайшие полмесяца он не сможет лично присутствовать на заседаниях.

В начале месяца силовики проводили "осмотр" его квартиры и изъяли телефон. Демушкин сомневается, что в результате проверки по ч.3 ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) стал фигурантом уголовного дела.

"Посоветовали меньше комментировать внешнюю политику, ни про какие фейки разговора не было", - рассказал Демушкин.

Теперь ему грозят два штрафа в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Демушкина


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