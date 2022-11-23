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Новости 17:01

В Петербурге задержали троих полицейских по делу о сбыте наркотиков

фото ЗакС политика В Петербурге задержали троих полицейских по делу о сбыте наркотиков

В Петербурге сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД задержали троих коллег, которых подозревают в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК), о чем сообщила пресс-служба петербургского главка полиции.

Задержания проводились на дому, после чего фигурантов дела доставили на допросы в Следственный комитет. По версии следствия, организованное сообщество через "закладки" по всему городу распространяло запрещенные вещества.

Согласно источникам "Фонтанки", задержанные работают в районных УМВД на разных должностях.


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