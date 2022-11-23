В Петербурге вынесли второй приговор по делу о фальшивых COVID-справках

Петроградский районный суд Петербурга закончил рассматривать второе в городской практике дело о выдаче фиктивных сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по ч.1 ст.237 УК (искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) медсестре Юлии Камчаткиной и семейному врачу Раджабу Мирзеханову назначили штрафы по 80 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года фигуранты дела безосновательно выдали справку о прохождении вакцинации нескольким людям, получив за эту услугу по 10 тысяч рублей от каждого "клиента".

На прошлой неделе в том же суде за аналогичное преступление медсестер Дарью Дроздову и Марию Шелестову приговорили к штрафам, которые для каждой составили 150 тысяч рублей.