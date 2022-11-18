Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о фиктивных COVID-справках

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по прецедентному делу, возбужденному в связи с выдачей пациентам поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по ч.1 ст.237 УК (искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) медсестры Дарья Дроздова и Мария Шелестова получили по 150 тысяч рублей штрафа каждая.

Преступные действия фигуранток датируются летом-осенью прошлого года. Установлено, что фиктивные документы о прохождении вакцинации от COVID-19 они выдали по меньшей мере четырем гражданам за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Отметим, что максимальное наказание по избранной статье - два года заключения.

Суд также назначил заседание по второму делу, возбужденному в связи с аналогичными деяниями еще двоих медработников.