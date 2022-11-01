Суд в Петербурге зарегистрировал второе дело о фиктивной вакцинации от ковида

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело против медиков Раджаба Мирзеханова и Юлии Камчаткиной, сообщила 1 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обоих обвиняют в сокрытии информации об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья (ч.1 ст.237 УК РФ).

По версии следствия, врач общей практики Мирзеханов и медсестра Камчаткина в октябре 2021 года "обеспечили выдачу фиктивных документов о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19" нескольким гражданам и внесли сведения о них в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). За это они якобы получили по 10 тысяч рублей от каждого фиктивно привитого гражданина, а деньги "разделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению".

Материалы дела переданы судье и к производству в настоящее время не приняты.

Первое дело о фиктивной вакцинации от коронавируса в Петербурге поступило в тот же Петроградский райсуд на прошлой неделе.

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