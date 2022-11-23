В зоне военной спецоперации погиб петербургский учитель

Боевые действия в зоне военной спецоперации на Украине унесли жизнь петербургского учителя Владислава Пивнюка, о чем пишет "Фонтанка". Он, будучи уроженцем Великого Новгорода, преподавал историю и обществознание в школе № 253 имени П.И. Державина, где накануне появился его портрет в траурной рамке. Чиновники администрации Приморского района в курсе случившегося с 29-летним педагогом.

Пивнюка призвали на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, о чем стало известно около месяца назад. За предоставление ему брони знакомые безуспешно собирали подписи. В социальных сетях погибший учитель демонстрировал Z-символику.

В середине октября на спецоперации погиб петербургский учитель физкультуры Вадим Седов.