За четырьмя новыми регионами закрепили автомобильные номера

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, закрепляющий за четырьмя новыми российскими регионами коды для государственных автомобильных номеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Донецкой народной республике достался номер 80, Луганской народной республике – 81, Херсонской области – 84 и Запорожской области – 85.

Напомним, что все четыре бывшие области Украины официально вошли в состав РФ в ходе военной спецоперации 30 сентября. Для их присоединения была изменена Конституция.