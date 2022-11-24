Миронов попросил Генпрокуратуру проверить механизм ОСАГО

Группа депутатов Госдумы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эффективность механизма ОСАГО, сообщили 24 ноября "Известия". Обращение на имя главы силового ведомства Игоря Краснова написал лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.

Как полагает Миронов, компании регулярно не выплачивают определенную федеральным законом и документами Банка России долю страховой премии, предназначенную непосредственно для компенсации полученного при ДТП ущерба. Речь идет о сумме не менее 80 % от общей стоимости полиса.

При этом в 2020 году фактически на ремонты автомобилей по ОСАГО ушло лишь 58,6 % средств, собранных страховщиками по заключенным договорам, или же 135,8 миллиарда рублей из общей суммы 231,7 миллиарда рублей, говорится в письме Миронова. По данным парламентария, в 2021 году страховщики перевели на ремонт машин 150,8 миллиарда из 236 миллиардов рублей, что соответствует 63,8 % от собранных средств.

Также в письме говорится, что летом ЦБ разрешил увеличить тарифный коридор по ОСАГО на 26 %, что повлекло удорожание полисов для большинства российских автовладельцев.

Миронов попросил Краснова принять меры прокурорского реагирования по этому вопросу.

В пресс-службе Центробанка "Известиям" заявили, что с полной точностью спрогнозировать наступление страхового случая невозможно, и потому нельзя сформировать прогноз по выплатам, наиболее приближенный к их фактическому объему. "В какие-то периоды фактические выплаты могут быть меньше расчетных значений, а в какие-то — существенно выше", — указали в пресс-службе финансового регулятора.

В конце октября Центробанк выступил с заявлением о росте в 2022 году на 25 % количества жалоб со стороны потребителей страховых услуг по сравнению с прошлом годом.