Либерал-демократы хотят штрафовать владельцев бойцовых собак за их выгул без намордника

Депутаты Государственной думы от ЛДПР с главой партии Леонидом Слуцким во главе разработали законопроект об административном наказании за выгул собак опасных пород без намордника и поводка, известил 24 ноября Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Предполагается, что сумма штрафов не будет превышать трех тысяч рублей.

Как уточнили либерал-демократы, сейчас запрет на выгул собак опасных пород без намордника и поводка действует лишь в некоторых регионах России, а "ответственность за это нарушение не прописана нигде". "Из-за слабого законодательства в этой сфере происходят тысячи случаев нападения собак на людей и других животных. Это подтверждает Роспотребнадзор — в 2022 году зафиксировали 42 тысяч нападений", — заявили в ЛДПР в обоснование своей инициативы.

Про мысли авторов проекта, фиксировать нарушения и составлять протоколы будут сотрудники полиции. Нарушителей ждут вынесение предупреждений либо же штрафы от размере от одной до трех тысяч рублей. Сам законопроект подготовлен "по просьбам пострадавших от безалаберных владельцев бойцовых пород собак", уточнили в ЛДПР.

В конце августа депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь инициировал поправку в Кодекс об административных нарушениях о наказании за выгул опасных собак без намордников. Перечень потенциально опасных собак насчитывает 12 пород этих животных.

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