Госдума приняла закон о бюджете на 2023-2025 годы

Депутаты Государственной думы 24 ноября приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, следует из информации на сайте нижней палаты парламента. Предполагается, что бюджет будет дефицитным в течение всех трех лет, при этом покрывать нехватку средств планируется в первую очередь за счет госзаимствований.

Согласно планам, доходы бюджета составят в 2023 году 26,13 триллиона рублей, а в следующие два года — 27,24 триллиона и 27,98 триллиона рублей. В свою очередь, расходы в ближайшие три года ожидаются на уровне 29,056 триллиона, 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета составит 2 % ВВП в 2023 году и снизится до 1,4 % ВВП в 2024 году и до 0,7 % ВВП в 2025 году.

"Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать", — приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина парламентская пресс-служба. Спикер счел нужным отметить, что "более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы, а в консолидированном бюджете на 2023 год социальные расходы составят более половины". Также он отметил обеспечение поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также членов их семей.

Проект бюджета был принят во втором чтении в минувший вторник, 22 ноября.