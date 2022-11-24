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Новости 12:15

Бастрыкин вмешался в конфликт вокруг памятника героям совхоза Ручьи

фото ЗакС политика Бастрыкин вмешался в конфликт вокруг памятника героям совхоза Ручьи

Жители Красногвардейского района Петербурга, протестующие против уничтожения памятника героям совхоза Ручьи, дождались реакции со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил коллегам в регионе ознакомиться с позицией противников сноса памятника и представить ему доклад о конфликтной ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационный центр СК".

Мемориал в безымянном сквере, появившийся более полувека назад возле дома №144 по Пискаревскому проспекту, установлен в честь погибших во время блокады. Своим расположением он мешает застройщику, который намерен возвести в сквере многоэтажное жилье.

Летом представители районной администрации допускали перенос памятника на нечетную сторону проспекта.


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