Бастрыкин вмешался в конфликт вокруг памятника героям совхоза Ручьи

Жители Красногвардейского района Петербурга, протестующие против уничтожения памятника героям совхоза Ручьи, дождались реакции со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил коллегам в регионе ознакомиться с позицией противников сноса памятника и представить ему доклад о конфликтной ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационный центр СК".

Мемориал в безымянном сквере, появившийся более полувека назад возле дома №144 по Пискаревскому проспекту, установлен в честь погибших во время блокады. Своим расположением он мешает застройщику, который намерен возвести в сквере многоэтажное жилье.

Летом представители районной администрации допускали перенос памятника на нечетную сторону проспекта.