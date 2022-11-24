Шлиссельбургские депутаты оставили мэра на одной зарплате

Совет депутатов Шлиссельбурга Кировского района Ленобласти уменьшил довольствие мэру города Максиму Лашкова, оставив его без надбавок на ближайшие три месяца, сообщило 24 ноября 47news. По информации портала, свое решение народные избранники объяснили отсутствием главы города на рабочем месте.

Как уточнило 47news, до сих пор ежемесячный заработок складывался из оклада в размере 24 тысяч рублей и различных надбавок, в результате получалось около 150 тысяч рублей. Теперь же Лашков будет получать исключительно оклад, причем спустя три месяца депутаты могут продлить мораторий на надбавки мэру, рассказал изданию депутат Владимир Номеров.

"Такую сумму получать ему [мэру] не за что, — выразил мнение Номеров. — На работу приходит раз в месяц, и это, с учётом его обычного графика, даже часто". Отдельно депутат пожаловался на то, что мэр будто бы "не подписывает документы, то есть, тормозит всю деятельность поселения".

Как отмечает издание, совет депутатов Шлиссельбурга сам находится под угрозой роспуска, поскольку не собирался в течение более трех месяцев. При этом Лашков объяснял это тем, что перепутал календарные месяцы с фактическими.

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