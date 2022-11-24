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Новости 12:44

Замдиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток отправили под арест

фото ЗакС политика Замдиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток отправили под арест

Октябрьский районный суд Петербурга постановил взять под стражу заместителя директора НИИ вакцин и сывороток Андрeя Васильева, задержанного накануне по подозрению в получении взятки (ч.6 ст.290 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, обвинение ему еще не предъявили, при этом вину он признавать отказался. В СИЗО он пробудет по меньшей мере до 21 января.

Следствие считает, что Васильев, отвечающий в институте за финансово-хозяйственную деятельность, с конца 2018 по середину 2020 года получил от заместителя гендиректора ООО "Стадиум" взятку в размере 30 млн рублей. За эти деньги он обеспечил победу компании при проведении торгов, на которых разыгрывался контракт на 150 млн рублей. Госзаказ был на поставку инкубационного куриного яйца.


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