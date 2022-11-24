Законопроект о единой биометрической системе преодолел первое чтение в Госдуме

Депутаты Государственной думы 24 ноября поддержали в первом чтении законопроект члена фракции "Единой России" Антона Горелкина о единой биометрической системе, следует из сообщения парламентской пресс-службы. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрических данных, используемых для идентификации граждан в информационных системах, включая государственные.

Проект предусматривает, что идентификация пользователей с применением биометрических личных данных должна проводиться с помощью единой биометрической системы. При этом документ допускает возможность аутентификации пользователей с помощью иных информационных систем.

Госорганы могут проводить аутентификацию "с применением единой биометрической системы или государственных информационных систем государственных органов, прошедших аккредитацию", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Во втором случае должна применяться "векторная модель", в соответствии с которой госорганы должны использовать векторы единой биометрической системы, но не хранить биометрические данные пользователей.

"Проведение аутентификации в иных случаях возможно с применением информационных систем организаций, осуществляющих аутентификацию с использованием биометрических персональных данных, при условии наличия аккредитации. При этом также предусмотрено применение "векторной модели"", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, инициатива предполагает возможность создания региональных сегментов в составе единой биометрической системы. При этом до начала 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого "функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии", следует из пояснительной записки. В дальнейшем предусмотрен переход на "векторную модель".

Также проект допускает возможность расширения способов саморегистрации граждан в единой биометрической системе.

Месяцем ранее Минцифры анонсировало возможность доступа к порталу "Госуслуг" по биометрии с февраля 2023 года.