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Новости 20:56

Со следующего года доступ к "Госуслугам" станет возможен по биометрии

фото ЗакС политика Со следующего года доступ к "Госуслугам" станет возможен по биометрии

Вход на портал "Госуслуг" по биометрии станет возможен для россиян начиная с февраля 2023 года, сообщило 28 октября ТАСС со ссылкой на Минцифры.

"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года", — заявили агентству в ведомстве и добавили, что соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Вход при помощи биометрии станет добровольным, это будет дополнительный способ аутентификации. Логин и пароль никто отменять не станет, указали в Минцифры. Чтобы попасть на "Госуслуги" при помощи биометрии, пользователи должны зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на использование этого сервиса.

Ранее в Минцифры заявили о планах обеспечить интернетом в следующем году все военкоматы в России. При этом там отметили, что программа предоставления интернета через Wi-Fi в школах замораживается на неопределенный срок.


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