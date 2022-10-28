Со следующего года доступ к "Госуслугам" станет возможен по биометрии

Вход на портал "Госуслуг" по биометрии станет возможен для россиян начиная с февраля 2023 года, сообщило 28 октября ТАСС со ссылкой на Минцифры.

"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года", — заявили агентству в ведомстве и добавили, что соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Вход при помощи биометрии станет добровольным, это будет дополнительный способ аутентификации. Логин и пароль никто отменять не станет, указали в Минцифры. Чтобы попасть на "Госуслуги" при помощи биометрии, пользователи должны зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на использование этого сервиса.

Ранее в Минцифры заявили о планах обеспечить интернетом в следующем году все военкоматы в России. При этом там отметили, что программа предоставления интернета через Wi-Fi в школах замораживается на неопределенный срок.