Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете смены пола

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внес 24 ноября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете смены пола, за исключением случаев, предусмотренных по медицинским показаниям. По версии парламентария, сейчас "набирает обороты социально опасная практика произвольного изменения и коррекции пола", а сменившие пол лица "фактически подвергаются стерилизации и не могут в дальнейшем иметь детей".

"Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина", — говорится в тексте законопроекта.

Как написал депутат в пояснительной записке к документу, операции по смене пола могут представлять опасность для жизни и здоровья пациента "и не должны становиться обычным явлением". Это же относится и к общедоступности процедуры "изменения юридического (гражданского) пола без предваряющей его реконструкции биологического пола, которая порождает многочисленные правовые проблемы".

По мнению Милонова, проводить операции по смене пола следует по назначению лечащего врача и под контролем врачебной комиссии.

"Бесконтрольный рост числа "трансгендеров", людей с двойной и даже множественной "гендерной идентичностью", наделенных правом произвольно определять свою половую принадлежность, повлечет за собой не только эрозию традиционных семейных ценностей, но и поставит под вопрос существование самого института брака как союза мужчины и женщины, создав угрозу демографической безопасности страны", — также выразил тревогу парламентарий.

Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, предполагающий, в том числе, установление запрета на "пропаганду смены пола".