Госдума окончательно приняла закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Государственная дума 24 ноября в третьем чтении утвердила, инициативу запрещающую распространение материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения", сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторами документа выступили более 300 депутатов, в том числе лидеры всех фракций и спикер Вячеслав Володин.

Также окончательно утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие наказания за нарушение новых запретов.

За распространение "ЛГБТ-пропаганды" гражданам будут грозить штрафы в размере от 50 до 400 тысяч рублей, должностным лицам - от 100 до 800 тысяч рублей, юрлицам - от 800 тысяч до 5 млн рублей.

За нарушение запрета "пропаганды педофилии" предусмотрены штрафы в размере 200-800 тысяч для граждан, 400 тысяч - 2 млн - для должностных лиц и 1-10 млн для юридических лиц.

За распространение среди несовершеннолетних "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" или "пропаганды смены пола" физлицам будут грозить штрафы в размере 50-200 тысяч рублей, должностным лицам - 100-400 тысяч рублей, юрлицам - 800 тысяч - 4 млн рублей.

Кроме того, действие компаний могут приостановить на срок до 90 суток за любое из перечисленных нарушений.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушившим закон, будет грозить выдворение за пределы России.

Спикер Володин объяснял принятие закона необходимостью "защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами". Один из главных инициаторов введения штрафов за "пропаганду ЛГБТ" единоросс Александр Хинштейн говорил о спецоперации "в умах и душах" людей.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В частности, книгоиздатели выразили опасение, что под действие закона подпадет значительное количество книг на российском рынке, в том числе классическая литература.