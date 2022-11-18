Издатели пожаловались на риск изъятия книг из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Размытость формулировок законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений угрожает до 50 % книг на российском рынке, сообщил 18 ноября РБК со ссылкой на президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова. Под угрозу могут попасть, например, книги Виктора Пелевина или биография композитора Петра Чайковского.

По словам Новикова, в своей нынешней версии законопроект отличается "слишком общим характером формулировок и отсутствием в законодательстве определений, раскрывающих содержание используемых в законопроекте понятий". В первую очередь речь идет о таких терминах, как "пропаганда" и "демонстрирование".

Гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин в разговоре с РБК выразил мнение, что книг, непосредственно призывающих "в лобовом понимании" к смене ориентации попросту не существует, а тема ЛГБТ в текстах зачастую не основная и "идет без какого-то знака плюс или минус". "Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона", — недоумевает Ильин.

Также тревогу книгоиздателей вызывает возможность получения законом обратной силы. Третьей проблемой собеседники издания называют вопрос, кто именно должен будет заниматься экспертизой по соблюдению закона о запрете пропаганды ЛГБТ. По подсчетам "Эксмо-АСТ", совокупная стоимость проверок рукописей может достичь одного миллиарда рублей, заявил изданию Новиков. Попутно он пожаловался на рост трафика сайтов с пиратским книжным контентом на 20 % с февраля 2022 года.

"Любые запреты контента — это подпитка пиратских ресурсов. <...> Это аудитория, большие данные, которые будет утекать из страны, пока издатели будут разбираться с экспертизами и перестраивать процессы", — посетовал книгоиздатель.

В целом принятие закона приведет к тому, что издатели начнут избегать книг с ЛГБТ-тематикой, предположил Ильин. При этом изъятия книг из магазинов и отсутствие новых тиражей чревато убытками для издателей, что становится дополнительной проблемой на фоне роста себестоимости и спада продаж на рынке, отметил он. В свою очередь, гендиректор "Рипол Классик" Сергей Макаренков настроен более оптимистично и ждет быстрого восстановления рынка в случае разъяснений от законодателей и отсутствия "перегибов на местах".

В октябре Российский книжный союз обратился к главе комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой проверить произведения классической литературы на соответствие законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды. Хинштейн в ответ заявил, что принятие инициативы не скажется на таких книгах.

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