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Новости 17:28

Хинштейн заявил, что классическая литература не попадет под действие закона о ЛГБТ-пропаганде

фото ЗакС политика Хинштейн заявил, что классическая литература не попадет под действие закона о ЛГБТ-пропаганде

Принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений никак не скажется на классических произведениях литературы, заявил 17 октября председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат отреагировал на обращение Российского книжного союза, просившего рассказать о возможности запрета знаковых сочинений в случае, если закон вступит в силу.

"Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры", — объявил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его утверждению, инициатива направлена не на упоминания ЛГБТ "как явления", а только непосредственно на его "пропаганду".

"Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости", — продолжил Хинштейн и немедленно добавил, что на "книги, подобные "Лету в пионерском галстуке"", норма обязательно распространится, "но к литературе это никакого отношения не имеет".

"Ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят", — резюмировал Хинштейн и завершил свои рассуждения словами о том, что "классика — вечна".

Ранее Российский книжный союз обратился к Хинштейну с просьбой проверить классическую литературу на наличие пропаганды отрицания семейных ценностей, объяснив это волнением книгоиздателей. Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал принять законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в течение ноября, а глава Совета по правам человека Валерий Фадеев не увидел в инициативе никаких посягательств на свободу слова.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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