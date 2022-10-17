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Новости 12:41

Глава СПЧ не увидел ограничения свободы слова в запрете ЛГБТ-пропаганды

фото ЗакС политика Глава СПЧ не увидел ограничения свободы слова в запрете ЛГБТ-пропаганды

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев поделился своим мнением касательно законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Выступая 17 октября на парламентских слушаниях по этой теме, он заявил, что не видит в предлагаемых ограничениях нарушения принципа свободы слова в стране.

"Возникает вопрос о свободе слова, является ли законопроект ущемляющим свободу слова в России. В Конституции РФ каждому гарантируется свобода мыслей и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную расовую, религиозную ненависть или вражду", — приводит слова Фадеева РИА "Новости".

Глава СПЧ выразил мысль, что обсуждаемые запреты "вроде бы напрямую" не попадают под действие ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей каждому свободу слова и мысли. "Ограничения, связанные с оружием, пропагандой, информацией о создании взрывных устройств, информацией о создании взрывных устройств и так далее, это общепринятая практика", — заявил он.

Также Фадеев сослался на Европейскую конвенцию по правам человека, допускающую ограничения свободы слова во имя национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности и по некоторым иным причинам. "Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова, в нашей стране", — резюмировал он.

Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в течение месяца. До этого Российский книжный союз попросил проверить произведения классической литературы на соответствие законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды.


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