Песков подтвердил подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге

Подготовка неформального саммита стран СНГ в Петербурге ведется, однако сейчас требуется согласование сроков и времени его проведения, заявил 24 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми. Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время", — приводит РИА "Новости" ответ представителя Кремля на вопрос, состоится ли мероприятие.

Сам вопрос прозвучал в связи со сделанным накануне заявлением Пескова о том, что решение о проведении саммита до конца не достигнуто. "Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание гостей. Еще надо согласовать, пока еще со всеми это не согласовано", — цитировало в среду его слова ТАСС.

В середине октября на саммите в Астане президент Владимир Путин позвал лидеров СНГ на неофициальную встречу в Петербурге. "Накануне 2023 года можно было бы провести там неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", — заявил он тогда.