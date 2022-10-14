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Новости 11:27

Путин пригласил лидеров стран СНГ на очередную встречу в Петербурге

фото ЗакС политика Путин пригласил лидеров стран СНГ на очередную встречу в Петербурге

Президент России Владимир Путин, прибывший в Астану на саммит лидеров стран СНГ, пригласил их на очередную неформальную встречу в Петербург, передаёт РИА Новости.

Во время своего публичного выступления Путин поблагодарил коллег за поддержку инициативы, согласно которой город на Неве объявляется культурной столицей в 2023 году.

"Как мы с коллегами уже обсуждали, накануне 2023 года можно было бы провести там неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", — сказал Путин.

Напомним, что последний раз президент РФ приезжал в Петербург на свой 70-летний юбилей. Тогда в городе на Неве проходил неформальный саммит лидеров стран СНГ. В качестве подарков он получил трактор и арбузы.


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