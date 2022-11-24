Радиологический центр за 4 млрд рублей в Петербурге будет строить московская компания

Медицинский исследовательский центр имени Алмазова определил подрядчика для строительства в Петербурге радиологического центра, которое было анонсировано еще в 2020 году. В ходе торгов сняли заявки от двух из трех претендентов. Начальная сумма контракта (4 млрд 10 млн рублей) снизилась до 3 889 950 тысяч рублей, которыми распорядится московское ООО "ГРМ". Деньги выделили из федерального бюджета.

Объект должны будут ввести в эксплуатацию к июню 2026 года, хотя ранее планировалось, что новый медицинский комплекс примет первых пациентов двуся годами ранее.

Издание "78" отмечает, что победивший на торгах столичный подрядчик уже брался за заказы ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова": например, ему достался контракт на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса стоимостью 7 млрд рублей.