Сенатор рассказала о двойных пенсиях инвалидам и родителям погибших в ходе СВО

Сенатор Елена Бибикова рассказала 24 ноября в своем Telegram-канале о появлении в России новых категорий получателей двойных пенсий. До сих пор двойные пенсии полагались участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, космонавтам и некоторым другим категориям граждан.

"В настоящий период государство, поддерживая участников СВО и их родных, установило право на получение двух пенсий для новых категорий наших граждан", — проинформировала Бибикова и уточнила, о ком именно идет речь.

На право получения двух пенсий могут претендовать участники спецоперации на Украине, получившие инвалидность вследствие ранений, контузий или увечий. Помимо страховой пенсии, им также полагается пенсия по инвалидности, указала сенатор и добавила, что "при назначении страховых пенсий по старости каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, удвоят и пенсионные коэффициенты".

Также на получение двух пенсий могут рассчитывать родители погибших военнослужащих, а также не вступившие в новый брак вдовы или вдовцы. Им положены пенсии по утрате кормильца вкупе с пенсиями по старости или инвалидности, либо же социальной пенсией.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам в случае, если они решатся на возобновление службы.