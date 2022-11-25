В Кремле уточнили, какие темы Путин обсудит на встрече с матерями участников СВО

В пятницу, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин намерен провести встречу с матерями российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО). Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, какие темы осветят в ходе встречи.

"Те, которые будут они [женщины] поднимать", — лаконично сообщил чиновник.

В числе участниц приёма будут матери, чьи сыновья являются мобилизованными, добровольцами, контрактниками и кадровыми военными.

О планах Путина провести встречу с россиянками "Ведомости" писали 22 ноября.