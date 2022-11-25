В Петербурге возбудили уголовное дело из-за облитых красной краской российских триколоров

Сотрудники полиции Приморского района Северной столицы ищут злоумышленников, которые могли испортить государственные флаги РФ после Дня народного единства в начале ноября, информирует "Фонтанка".

Инцидент случился в районе Долгоозёрной улицы и проспекта Королёва. Там правоохранители обнаружили пять российских триколоров, испачканных красной краской.

Днём ранее стало известно, что происшествие легло в основу уголовного дела по статье "Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом РФ" (ст. 329 УК).

Напомним также, ранее петербургский фотограф Ян Фегеле был оштрафован за дискредитацию армии из-за облитого красной краской билборда с изображением Героя России на Московском проспекте.