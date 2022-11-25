Глава Минтруда сообщил, на сколько вырастут пенсии с 1 января 2023 года

Начиная с 1 января 2023 года пенсии нетрудоустроенных пенсионеров проиндексируют на 4,8%, известил во время "парламентского диалога" в Совете Федерации глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, чьё заявление приводит "Интерфакс".

В ходе своего выступления министр напомнил также, что в этом году президент РФ решил провести промежуточную индексацию пенсий. Таким образом, с 1 июня они увеличились на 10%. Соответственно, если сопоставить выплаты в январе 2022 года и 2023 года, то рост составит 15,3%.

Напомним, что 23 ноября Государственная дума окончательно утвердила закон о прожиточном минимуме на следующий год. Он составит 14 375 рублей.