Госдума окончательно приняла закон о прожиточном минимуме на следующий год

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтением закон, устанавливающий на 2023 год прожиточный минимум в размере 14 375 рублей. Согласно документу, в 2024 году этот показатель должен будет составить 15 049 рублей. Окончательное принятие инициативы отражено в ее карточке на сайте нижней палаты федерального парламента. Во втором чтении ее приняли накануне.

Депутаты при определении прожиточного минимума опирались на прогнозы, касающиеся границы бедности.

Нормативный акт приостанавливает действие норм действующего федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".