В Петербурге с весны ждут по две тысячи туристов из Ирана еженедельно

Ожидаемый турпоток из Ирана может составить начиная с весны 2023 года приблизительно по две тысячи человек еженедельно, заявил 24 ноября директор городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов. По его словам, сейчас ведутся соответствующие переговоры с авиаперевозчиками.

"Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые хотят поставить прямые перелеты между иранскими городами и Санкт-Петербургом. Надеемся, что будет шесть частот в неделю при среднем количестве кресел на борту около 300. Это уже около двух тысяч человек в неделю. Ожидаем, что с весны эти авиакомпании поставят свои борта", — привело ТАСС слова Богданова.

Эксперт уточнил, что до пандемии было больше рейсов и из Ирана еженедельно прилетали по шесть тысяч туристов.

По оценке Богданова, турпоток может вернуться к своим доковидным значениям в Петербурге приблизительно к 2026 году, но при этом в первую очередь за счет гостей из России, а не из зарубежных стран. Согласно приведенным им цифрам, в 2019 году Северную столицу посетили около пяти миллионов россиян и 5,5 миллионов иностранцев, в то время как за девять месяцев 2022 года в городе побывали 6,4 миллиона россиян и 150-200 тысяч иностранцев.

"Мы переформатировали приоритеты на внутренний туризм, хотим выйти на те же 10,5 миллионов туристов в год. Есть все основания для этого", — выразил мнение Богданов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал включить Петербург в перечень регионов, взимающих с туристов курортный сбор.