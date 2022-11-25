Экс-замглавы управления департамента Минобороны получил 5 лет строгого режима по делу о взятках

В Москве гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении экс-замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламов, передаёт ТАСС. Военный получил пять лет колонии строгого режима в рамках уголовного дела о получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

Также Харламова лишили звания полковника и обратили в пользу государства изъятые у него 3 млн рублей и имущество на сумму свыше 2 млн рублей.

Гарнизонный суд учёл, что военный признал вину в инкриминируемом правонарушении и заключил сделку со следствием. Кроме того, он имеет благодарности, боевые награды и ранее участвовал в боях в Сирии. Изначально Харламову грозил срок до 15 лет заключения.

Суд пришёл к выводу, что в 2019 году военный каждый месяц получал взятки за покровительство и включение ряда компаний в число исполнителей государственных контрактов. Так, генеральный директор АО "Корпорация "НПО "РИФ" в период с 2019 по 2022 год выразил Харламову "благодарность" на общую сумму свыше 6,5 млн рублей.

В начале июля Харламова отправили в СИЗО.