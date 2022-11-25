Кремль опроверг слухи о готовящейся "мобилизации страны"

Появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что президент РФ Владимир Путин может в своём грядущем послании объявить всеобщую "мобилизацию страны", являются фейками, заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ распространил известие о том, что до конца текущего года Путин якобы может выступить с обращением о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики".

Комментируя данную информацию, Песков заявил, что она не соответствует действительности.

Ранее в Кремле сообщали, что руководство страны не обсуждает возможность проведения второй волны частичной мобилизации.