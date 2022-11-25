ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:47

Кремль опроверг слухи о готовящейся "мобилизации страны"

фото ЗакС политика Кремль опроверг слухи о готовящейся "мобилизации страны"

Появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что президент РФ Владимир Путин может в своём грядущем послании объявить всеобщую "мобилизацию страны", являются фейками, заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ распространил известие о том, что до конца текущего года Путин якобы может выступить с обращением о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики". 

Комментируя данную информацию, Песков заявил, что она не соответствует действительности.

Ранее в Кремле сообщали, что руководство страны не обсуждает возможность проведения второй волны частичной мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама