ФАС одобрила ходатайство франчайзи о покупке российского бизнеса KFC

Федеральная антимонопольная служба сообщила 25 ноября, что одобрила ходатайство ООО "Смарт сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса сети быстрого питания KFC. В результате сделки покупателю достанется 100 % долей в уставном капитале ООО "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс".

По итогам продажи "Смарт сервис" получит в собственность 70 ресторанов, а заодно станет франчайзером для 1 058 партнерских точек общепита.

"Приобретаемая компания развивает бренд KFC на территории РФ посредством собственных ресторанов и обширной партнерской сети, действующей по франшизе. После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic’s, права на который также передаются по сделке", — говорится в сообщении ФАС.

При рассмотрении ходатайства антимонопольщики оценили возможное влияние от сделки на конкуренцию в регионах присутствия компаний и не обнаружили "пересечения видов деятельности ее участников". В целом рынок общественного питания в ФАС оценили как высококонкурентный и не увидели предпосылок для доминирования каких-либо игроков.

Месяцем ранее в Роспатент поступила заявка о регистрации нового товарного знака для бывших ресторанов KFC.