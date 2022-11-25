Шадаев объявил о достижении цифрового суверенитета благодаря уходу иностранных компаний

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил 25 ноября с заявлением о достижении Россией цифрового суверенитета, сообщило ТАСС. По его словам, это стало возможным благодаря уходу с отечественного рынка зарубежных компаний.

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", — поведал Шадаев, выступая на форуме "Цифровой алмаз".

Помимо этого, в своем выступлении министр высказался о масштабах отъезда IT-специалистов из России. Согласно его оценкам, отток специалистов в последнее время "не такой глобальный" и говорить о большом ущербе отрасли не следует.

Шадаев отметил, что "последние события" привели к отъезду из России "значимой части наших разработчиков", передает РИА "Новости". "Понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке, — продолжил министр. — Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда, он не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанес".

Ранее Шадаев говорил о рассмотрении в Минцифры вопроса возвращения в Россию уехавших IT-специалистов.

Фото: pixabay