Минцифры задумалось о возвращении уехавших IT-специалистов

В настоящий момент Минцифры прорабатывает условия программы возвращения покинувших Россию IT-специалистов, заявил в беседе с ТАСС глава ведомства Максут Шадаев. Он рассказал, что в министерстве среди прочего идет обсуждение вопроса гарантий уехавшим айтишникам.

"Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]", — приводит ТАСС слова министра.

Шадаев отметил, что вопрос "экономических условий" в существующей ситуации не стоит. По его словам, специалисты "должны понимать, что им нечего бояться" в России.

Сегодня же стало известно о согласии Минцифры участвовать в проекте Банка России по цифровому рублю. Днем ранее Шадаев рассказал о предстоящем закрытии с 16 ноября сервиса на портале "Госуслуг", позволявшего IT-специалистам подавать заявления об отсрочке от частичной мобилизации.

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