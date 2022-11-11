Минцифры согласилось участвовать в пилотном проекте по цифровому рублю

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил согласие принять участие в пилотном проекте Центробанка по цифровому рублю для создания сервисов с оплатой в цифровой валюте, сообщило 11 ноября ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии форума Finopolis.

"Мы хотим пригласить Минцифры в "пилот" по цифровому рублю, чтобы мы могли с вами сразу уже предусмотреть цифровые сервисы с оплатой в цифровых рублях. Вы согласны?" — поинтересовалась у Шадаева первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Шадаев в ответ выразил согласие.

В середине февраля сообщалось о том, что ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля. Последний представляет собой форму российской валюты, сочетающую в себе характеристики наличных и безналичных денег.

Ранее представитель Центробанка допустил существование возможности уголовного преследования за обладание акциями американской компании Meta*.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

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