Минцифры закроет сервис для подачи прошений IT-специалистов об отсрочке от частичной мобилизации

Минцифры намерено закрыть на портале "Госуслуг" возможность подачи сотрудниками IT-компаний и операторов связи заявлений о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации, сообщил 10 ноября глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, это произойдет в среду, 16 ноября.

"16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку", — приводит "Интерфакс" слова Шадаева, сказанные в кулуарах форума Finopolis.

По словам министра, после вмешательства Минобороны 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов были возвращены из воинских частей. "У нас ещё несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся", — добавил он.

Также Шадаев заявил, что за прошедшее время правом на отсрочку воспользовались около пяти тысяч специалистов, получивших повестки. При этом более половины всех обращений поступило в первую неделю после запуска сервиса на портале "Госуслуг".

Сервис для подачи заявок об отсрочке через портал "Госуслуг" заработал в конце сентября. Извещения о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации стали приходить специалистам в последний день того же месяца.

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