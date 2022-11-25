Минцифры отложило на год срок обеспечения федеральных трасс мобильной связью

Минцифры сместило на год сроки выполнения требований по обеспечению федеральных автотрасс покрытием мобильной связью, заявил 25 ноября глава ведомства Максут Шадаев на форуме "Цифровой алмаз". Если изначально предельным сроком значился 2024 год, то теперь ведомство надеется, что операторы успеют к 2025-му.

"При продлении частот по LTE предусмотрели обязанность операторов к 2024 году построить и обеспечить связью все федеральные автодороги. Но с учетом текущей ситуации мы на год сдвигаем это обременение. Мы надеемся, что к 2025 году они точно это сделают", — процитировал "Интерфакс" слова министра.

Шадаев напомнил о принятом в 2022 году законе, который устанавливает принцип общего пользования базовыми станциями со стороны всех мобильных операторов. "Когда базовые станции стоят в местах с небольшой плотностью населения, они обязаны будут обеспечивать поддержку абонентов всех операторов, — рассказал он. — Это очень важно. Не важно, к базовой станции какого оператора я подключаюсь, в этом смысле могу использовать ее ресурсы".

Сегодня же Шадаев поведал о достижении Россией цифрового суверенитета. По его словам, произошло это после того, как зарубежные компании покинули местный рынок.