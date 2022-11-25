Макаревич* попал в список иноагентов из-за высказываний в иностранных СМИ, рассказал его адвокат

Министерство юстиции внесло музыканта Андрея Макаревича* в реестр иноагентов из-за высказываний в иностранных медиа, сообщил 25 ноября РБК со ссылкой на адвоката Александра Передрука. В частности, одной из причин для наделения исполнителя таким статусом стало его интервью украинскому ведущему Дмитрию Гордону**, уточнил юрист.

Информация о том, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил обжалование Макаревичем* внесения в список иноагентов, появилась в СМИ в пятницу. При этом само решение было вынесено еще двумя неделями ранее и до сих пор в законную силу не вступило.

По словам Передрука, он до сих пор не получил на руки решение суда. При этом, отталкиваясь от возражений Минюста, адвокат пришел к выводу, что его доверителя внесли в список за высказывания о спецоперации. "Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием", — объяснил он в беседе с РБК.

В своем возражении Минюст объявил "иностранным влиянием" интервью Макаревича* Гордону**. При этом Передрук отметил, что беседа была выпущена в свет еще до признания Гордона** иноагентом.

"Не смог Минюст ответить и на вопросы о том, в чем выражалось воздействие, оказанное на Макаревича. И почему оно в интересах Украины", — добавил юрист.

Комментируя слова Передрука, юрист Павел Чиков назвал Макаревича* "первым, кого включили в список иностранных агентов не за финансирование, а из-за "иностранного влияния". В своем Telegram-канале он напомнил о предстоящем вступлении в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который предусматривает как раз возможность признания находящихся под иностранным влиянием граждан иноагентами. Произойти это должно 1 декабря.

*Минюст внес Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Дмитрия Гордона в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Группа "Машина времени""