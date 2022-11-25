Депутат ЗакСа Павлов предложил сделать исключение для Петербурга по курортному сбору

Лидер фракции "Новых людей" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что в Петербурге средства с курортного сбора должны тратиться на исторический центр, а не курортную инфраструктуру. Соответствующее требование прописано в федеральном законе.

- Какая у нас курортная инфраструктура в Санкт-Петербурге? Санатории? Так написано в федеральном законе. Значит, надо нам инициировать какие-то поправки в федеральное законодательство. Там курортный сбор больше рассчитан на регионы летнего отдыха, - отметил Павлов. - У нас люди приезжают сюда смотреть исторические достопримечательности, у нас город — музей под открытым небом, погода у нас сложная, поэтому здания требуют ремонта.

По словам депутата, он рад, что Петербург планируют включить программу по курортному сбору. Он напомнил, что "Новые люди" выступали с подобным предложением, когда шли на выборы в ЗакС.

- Главное — решение принято. Я считаю, оно полностью целесообразно. <...> Главное, чтобы деньги не растворились в общем бюджете, а целенаправленно шли на исторический центр.

Ранее 25 ноября вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказал, как будет действовать курортный сбор в городе. Он сообщил требования, которые указаны в федеральном законе: стоимость около 100 рублей для людей старше 18 лет и другое.

"Новые люди" предлагали называть курортный сбор в Петербурге туристическим. Став депутатом, Павлов в интервью ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этой инициативе.

София Саттарова