Нацистская группировка "Невоград"* попала в перечень запрещенных организаций

Министерство юстиции внесло в перечень запрещенных судом общественных объединений неонацистскую группировку "Невоград"*, следует из данных соответствующего списка.

"Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"* (также "Невоград first line"*, "Невоград Фёст Лайн"*, "FirstLineNevograd")*", — перечислил разнообразные варианты названия объединения Минюст. В перечне она оказалась на 101 месте.

Включение "Невограда"* в перечень министерство обосновало решением Городского суда Петербурга от 25 октября 2021 года. Согласно данным Следственного комитета, участники движения причастны к убийствам 10 человек в Петербурге в 2009-2010 годах, а члены "Невограда-2"* — к избиениям и убийствам мигрантов в 2013-2014 годах.

Ультраправые нападали на антифашистов, представителей ЛГБТ-сообщества, бездомных и людей с неславянской внешностью. В 2014 и 2018 годах в Петербурге прошли два судебных процесса над участниками "Невограда"* и "Невограда-2"*. В первом случае по делу были осуждены девять фигурантов, в том числе получивший 24 года лишения свободы Герман Венгервельд и осужденные на 16 и 14 лет Владимир и Валентин Мумжиевы. Максимальный срок по второму делу составил 16 лет за колючей проволокой, его назначили неонацисту арабского происхождения Андрею Колесникову, при рождении названному Джамалом.

Позже, в 2019 году, за избиение девушек на Лиговском проспекте и за нападение на клуб "Цоколь" были задержаны неонацисты, которым приписали участие в Firstline Nevograd*. В 2021 году суд отпустил на свободу предполагаемого организатора атак.

Также в пятницу Минюст внес в перечень запрещенных организаций американскую компанию Meta Platforms**.

*Организация "Невоград" признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена