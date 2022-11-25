"Не удалил — привлекли к ответственности": Хинштейн о наказании для СМИ за "ЛГБТ-пропаганду"

Руководитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, соавтор законопроекта о наказании за "ЛГБТ-пропаганду" Александр Хинштейн вновь высказался об инициативе, на сей раз затронув тему СМИ.

Народный избранник отметил, что все материалы, опубликованные в медиа даже до вступления закона в силу, независимо от этого подпадают под его действие.

"Роскомнадзор увидел публикацию, отправил требование об удалении, ресурс удалил — вопрос снялся. Не удалил — его привлекли к ответственности", — высказался Хинштейн в эфире канала "Дума ТВ" во "ВКонтакте".

Днём ранее, 24 ноября, Госдума окончательно приняла закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". Подробнее о наказании — в нашей новостной заметке.