"Если человек пишет, надо отвечать": Миронов рассказал о переписке с Захаровым*

Уже несколько месяцев корреспондент "Русской службы "Би-би-си" Андрей Захаров* в Twitter предлагает лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову отправиться в качестве добровольца на специальную военную операцию на Украине. Политик периодически обменивается сообщениями с журналистом, хотя другие собеседники корреспондента предпочитают игнорировать его предложения. ЗАКС.Ру спросил Миронова, почему он продолжает общение.

- Вы уже давно ведете переписку в Twitter с журналистом Андреем Захаровым*. Вы один из немногих, кто отвечает на его сообщения. Почему вы делаете это?

- Я любому стараюсь отвечать. В интернет-приемную я всю почту получаю без модерации. У нас люди доведены. На власть, на меня могут матом. Потом начинаю разбираться, становится понятно, что это не от того, что человек злой, а потому что достало все. Люди пишут разные, в том числе душевнобольные. Вижу, что неадекваты, но я вижу, что поднимают важные проблемы. Я занимался тем, что у нас происходит с оказанием помощи психически больным. У нас же несколько десятилетий назад был издан приказ, и теперь никто их не лечит, не изолирует. В метро едете, видите, что совершенно неадекватный человек. Ладно, если он просто бум-бум-бум, вприсядку пляшет, а он может быть агрессивным. Я этой проблемой занимался, в том числе после письма такого человека. Пишет: "У меня шизофрения, бывают периоды, бывает ремиссия, лекарств нет. Даже денег на консультации нет. Платные - ради бога." Вот я ему помог и другим помог. Отвечая на то, что вы спрашиваете, если человек пишет, то я считаю, надо отвечать. Нравится мне, не нравится… Меня очень не любит бывший мэр Екатеринбурга… Фамилию напомните мне…

- Евгений Ройзман?

- Да, Женя. Он то пошлет меня на три буквы, то еще куда-то. Я долго был с ним в переписке. Дернет меня, а я ему отвечу. Он заведется, еще раз начнет, а потом просто мне надоело. Тем не менее, я считаю, что это нормально, если человек хочет общаться - почему нет.

- Показываете сообщения помощникам прежде чем публиковать?

- Я письменно. От руки сам пишу и передаю. У меня почерк - врачи отдыхают, но мои помощники знают.

Ранее Миронов рассказал ЗАКС.Ру, почему болеет за Сербию на чемпионате мира по футболу.

*Минюст внёс Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Константин Леньков