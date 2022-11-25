Лидер справедливороссов Миронов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Депутат Государственной думы Сергей Миронов рассказал ЗАКС.Ру, что желает сборной Сербии победы на Чемпионате мира по футболу в Катаре. По словам лидера "Справедливой России - За правду", он давно дружит с сербами и признателен им за поддержку во время проведения специальной военной операции на Украине.

- У них флаг перевернуть - наш получится. Недавно знаете с кем общался? Знаменитый снайпер Деки. Серб на Донбассе воюет восемь лет. Уникальный человек. Замечательный человек. Со многими сербами дружу. Они мне сами рассказывали, когда любые международные соревнования, они держат свой флаг, у нас он бело-синий-красный, а у них, наоборот, красный сверху. Они говорят, как только камера наезжает - они специально переворачивают и показывают российский флаг, поддерживая тем самым нас. Молодцы, - рассказал Миронов.

В ближайшем матче Сербия сразится со сборной Камеруна. В первом туре сербы уступили бразильцы со счетом 0:2.

Напомним, международные футбольные ассоциации ФИФА и УЕФА заявили о запрете участвовать в своих соревнованиях российским командам. Это было реакцией на начало специальной военной операции на Украине.

Константин Леньков