Власти Петербурга передали РПЦ здание на Черняховского, где находится факультет РАНХиГС

Смольный передал в ведение РПЦ здание на улице Черняховского, 6/10, в стенах которого на данный момент располагается факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Документы о передаче опубликованы на сайте комитета имущественных отношений (КИО).

Всего приходу Крестовоздвиженского казачьего собора будут переданы помещения площадью порядка 3 тысяч кв. метров. Ранее в здании располагалась Александро-Мариинская богадельня.

При этом договор, который был заключён с РАНХиГС 1 августа 1999 года и который позволяет факультету пребывать в стенах здания, указан в качестве обременения.

Несмотря на это, вузу позволено ещё в течение 5 лет оставаться на занимаемом месте. Соответствующее решение ранее принял губернатор Александр Беглов.