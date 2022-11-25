Беседку со склепа из фильма "Брат" увезли на реставрацию

Металлическую беседку, установленную на могиле семьи Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище, демонтировали и увезли на реставрацию, известили в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП). Часть могильного склепа стала популярным местом "паломничества" после выхода фильма "Брат" Алексея Балабанова.

Проведённое ранее обследование объекта выявило его аварийное состояние, в любой момент конструкция могла обрушиться из-за сильной коррозии металла по всему её периметру.

"Благодаря тому, что декоративные элементы сохранены в достаточной степени, мы сможем в условиях мастерских воссоздать детали: сделать слепки, модели и изготовить недостающие образцы по подобию исторических", — отметил глава реставрационной компании "Матис" Дмитрий Матюшкин.

О том, что культовый объект ждёт реставрация, сообщалось в конце марта.

Фото: КГИОП