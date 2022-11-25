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Новости 18:37

Беседку со склепа из фильма "Брат" увезли на реставрацию

фото ЗакС политика Беседку со склепа из фильма "Брат" увезли на реставрацию

Металлическую беседку, установленную на могиле семьи Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище, демонтировали и увезли на реставрацию, известили в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП). Часть могильного склепа стала популярным местом "паломничества" после выхода фильма "Брат" Алексея Балабанова.

Проведённое ранее обследование объекта выявило его аварийное состояние, в любой момент конструкция могла обрушиться из-за сильной коррозии металла по всему её периметру. 

"Благодаря тому, что декоративные элементы сохранены в достаточной степени, мы сможем в условиях мастерских воссоздать детали: сделать слепки, модели и изготовить недостающие образцы по подобию исторических", — отметил глава реставрационной компании "Матис" Дмитрий Матюшкин.

О том, что культовый объект ждёт реставрация, сообщалось в конце марта.

Фото: КГИОП


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